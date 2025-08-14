В Кувейте после употребления суррогата алкоголя 13 человек умерли, 21 – ослеп

Резонансное ЧП в Кувейте: 13 человек умерли, еще 21 ослеп после у потребления суррогатного алкоголя.

Как сообщает министерство здравоохранения страны, с прошлой субботы в больницы поступило 63 пациента после отравления алкоголем, содержащим метанол.

Напомним, что Кувейт – стана не пьющая официально. Импорт алкоголя был запрещен правительством Кувейта в 1964 году, а его употребление стало уголовным преступлением в 1980-х годах.

Этот редкий случай алкогольного отравления затронул исключительно членов азиатской диаспоры Кувейта, приведя к 21 случаю слепоты и нарушения зрения. По данным министерства, 51 пациенту потребовался экстренный диализ, а 31 пациенту пришлось подключиться к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Значительную часть населения Кувейта составляют рабочие-мигранты из Южной Азии, многие из которых работают в строительстве, сфере бытовых услуг и розничной торговле.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube