Из Сены достали четырех мертвых негров

Полиция Франции расследует обстоятельства гибели четырех человек, тела которых достали из Сены в среду в Сене в Шуази-ле-Руа, департамент Валь-де-Марн. Как сообщил источник «Фигаро», причины смерти пока не установлены.

«Пассажир поезда RER C, выйдя из поезда около 13:00 в среду, стал свидетелем зловещей сцены: тело, плавающее в Сене. Он вызвал полицию, и речная бригада прибыла на место происшествия. Там они обнаружили второй труп, плавающий у края платформы, а затем ещё два тела: одно застряло в ветвях, а другое дрейфовало по течению», – пишет «Фигаро» .

Жертвы были описаны как трое взрослых мужчин, трое из которых были африканского происхождения, а один – североафриканского. Сообщается, что они провели под водой несколько дней. Трое из них были одеты, а четвёртый – раздет.

Тела, находящиеся в стадии разложения, были доставлены в Парижский институт судебной медицины для вскрытия и опознания личностей. Расследование было поручено местной службе приёма и расследования (SAIP) города Шуази-ле-Руа.

Париж, Елена Васильева

