Сильные дожди смыли индийскую деревню, погибло 46 человек

По меньшей мере 46 человек погибли и более 200 пропали без вести в результате внезапного сильного дождя в индийском Кашмире, сообщили официальные лица в четверг. Это уже второе подобное бедствие в Гималаях за чуть более чем неделю.

Инцидент произошёл в городе Часоти округа Киштвар, остановочном пункте на популярном паломническом маршруте. Он произошёл чуть более недели спустя после того, как сильное наводнение и оползень затопили целую деревню в гималайском штате Уттаракханд.

Наводнение смыло общественную кухню и пост безопасности, установленные в деревне, – остановку на паломническом пути к храму Махаил Мата, – сообщил один из чиновников, пожелавший остаться неизвестным, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ по поводу инцидента.

«Большое количество паломников собралось на обед, и их смыло течением», – сообщил чиновник.

Махаил-ятра – популярный паломнический тур к высокогорному гималайскому святилищу Махаил-Мата, одному из проявлений богини Дурги. Паломники идут к храму из Часоти, где заканчивается дорога для транспортных средств.

«Новости мрачные, но точные, проверенная информация из района, пострадавшего от ливня, поступает медленно», – сказал Омар Абдулла, главный министр федеральной территории Индии Джамму и Кашмир, в своем сообщении в соцсетях.

Телевизионные кадры показали, как паломники плакали от страха, когда вода затопила деревню.

Как сообщил агентству ANI Рамеш Кумар, комиссар округа Киштвар, катастрофа произошла в 11:30 по местному времени, добавив, что на место происшествия прибыли местная полиция и сотрудники службы реагирования на стихийные бедствия.

«Также задействованы подразделения армии и ВВС. Ведутся поисково-спасательные работы», – сказал Кумар.

По данным Индийского метеорологического департамента, ливень – это внезапное интенсивное выпадение более 100 мм осадков всего за один час, которое может вызвать внезапные наводнения, оползни и разрушения, особенно в горных районах во время муссона.

Местное метеорологическое бюро в Сринагаре прогнозирует сильные ливни в нескольких регионах Кашмира в четверг, включая Киштвар, и просит жителей держаться подальше от неустойчивых конструкций, электрических столбов и старых деревьев, поскольку существует вероятность оползней и внезапных наводнений.

Кашмир, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube