В Алтайском крае подросток облил ребенка бензином и поджег

В Алтайском крае 13-летний подросток вылил на друга бензин и поджег. Ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в селе Мартовка. Два школьника взяли канистру бензина в доме у односельчанина. Данным следствия, подросток вдохнул пары, а затем вылил на 11-летнего друга часть жидкости и поджег его.
Мальчик госпитализирован с ожогами.
«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», – сообщили в региональном управлении СКР. Мотивы подростка устанавливаются.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»