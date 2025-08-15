В Рязанской области на заводе взорвался порох

Три человека погибли и 20 пострадали во время взрыва пороха на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. По предварительным данным, инцидент случился в 10.30 по местному времен. Был слышен взрыв, потом был пожар.

На месте происшествия создан штаб по ликвидации последствий, туда направился губернатор Павел Малков, сообщил оперштаб региона.

Предварительно, здание цеха полностью разрушено. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия.

Основная версия произошедшего – нарушение техники безопасности.

Рязань, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

