В Ленинградской области рейсовый автобус улетел в кювет после столкновения с внедорожником

Рейсовый автобус и внедорожник оказались в кювете после столкновения во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ММВ по Ленинградской области. ДТП случилось в 10 часов утра.

Предварительно установлено, что на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова столкнулись Land Cruiser и рейсовый автобус маршрута №6 с десятью пассажирами.

В результате столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. По предварительной информации, в ДТП пострадали 3 человека – оба водителя и пассажир автобуса.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

