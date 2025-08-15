В стоматологии, где умер тесть губернатора Ямала, нашлось много нарушений

В тюменской стоматологии «М-Вита», где в конце июня этого года приеме умер тесть губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова, прошла проверка. Она выявила многочисленные нарушения в работе медучреждения.

Напомним, что мужчина скончался прямо на приеме после введения ему медицинского препарата. Клиника специализируется на имплантации.

После ЧП Росздравнадзор и провел большую внеплановую ревизию. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, в клинике не оказалось некоторых медицинских изделий, необходимых для оказания заявленных услуг. Из-за этого клиника не исполняла порядки оказания помощи, что ведёт к нарушению доступности и качества этой самой помощи.

Кроме того, внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности проводился ненадлежащим образом.

«Контрольный орган пришел к выводу о наличии признаков состава административного правонарушения, выразившихся в грубом нарушении Обществом лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности», – резюмировали в пресс-службе.

Росздравнадзор обратился в Арбитражный суд Тюменской области с иском. Компании грозит штраф до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

Тюмень, Елена Васильева

