УАЗ с туристами перевернулся в Сочи, есть пострадавшие

Автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, опрокинулся на горной дороге в Сочи во время джип-тура. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.

УАЗик перевернулся в районе села Красная Воля. Прокуратура Адлеровского района Сочи организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство проверит, законно ли была организована туристическая деятельность, в том числе в части соблюдения требований безопасности.

Краснодар, Наталья Петрова

