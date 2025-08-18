В Таиланде россиянин разбился на легкомоторном самолете

В Таиланде потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате пострадал россиянин.

Авария произошла в районе Пак-лок на Пхукете. 36-летний гражданин России вместе с инструктором вылетел из аэропорта на одномоторном самолете Quicksilver MX II Sprint.

В какой-то момент воздушное судно резко накренилось, задело провода и рухнуло рядом с дорогой. Оба пилота оказались на проезжей части и получили травмы.

Россиянина и инструктора госпитализировали. Отмечается, что их травмы медики оценили, как не угрожающие жизни.

