В парке Саратова девочку насмерть придавило упавшей скульптурой

В городском парке Саратова упавшая скульптура насмерть придавила маленькую девочку. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла накануне в саратовском парке культуры и отдыха им. Максима Горького. Деревянная скульптура кота упала с постамента и придавила маленькую девочку. Ребенок получил смертельную травму.
По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Саратов, Зоя Осколкова
