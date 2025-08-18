В парке Саратова девочку насмерть придавило упавшей скульптурой

В городском парке Саратова упавшая скульптура насмерть придавила маленькую девочку. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла накануне в саратовском парке культуры и отдыха им. Максима Горького. Деревянная скульптура кота упала с постамента и придавила маленькую девочку. Ребенок получил смертельную травму.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

