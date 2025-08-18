В горах Алтая пропал турист

В Республике Алтай ищут туриста, который бесследно исчез во время похода в горах. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«В субботу поступило сообщение о том, что на перевале Орой пропал турист, ведутся поиски, однако пока никаких следов мужчины обнаружить не удалось», – сообщили в ведомстве.
Высота перевала Орой составляет 2229 метров. Маршрут пролегает в Кош-Агачском районе Республики Алтай, недалеко от границы с Монголией.
Это не первый раз, когда в этом месте пропадают туристы. В прошлом году там исчез мужчина, приехавший из Новосибирска, спасателям удалось обнаружить только его палатку и вещи.
Барнаул, Зоя Осколкова
