В горах Алтая пропал турист

В Республике Алтай ищут туриста, который бесследно исчез во время похода в горах. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В субботу поступило сообщение о том, что на перевале Орой пропал турист, ведутся поиски, однако пока никаких следов мужчины обнаружить не удалось», – сообщили в ведомстве.

Высота перевала Орой составляет 2229 метров. Маршрут пролегает в Кош-Агачском районе Республики Алтай, недалеко от границы с Монголией.

Это не первый раз, когда в этом месте пропадают туристы. В прошлом году там исчез мужчина, приехавший из Новосибирска, спасателям удалось обнаружить только его палатку и вещи.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube