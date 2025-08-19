В Волгограде из-за налета дронов произошел пожар в больнице

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 23 беспилотника над территорией трех регионов. В результате падения обломков произошли пожары в больнице и на НПЗ Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в Минобороны РФ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 боевых дрона. 13 БПЛА сбили над Волгоградской областью, по пять – над Ростовской и над Крымом.

Обломки беспилотников стали причиной пожаров в больнице и на НПЗ на юге Волгограда. «Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные, – сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. – По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в условиях других отделений».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны были перехвачены в Каменском районе. «Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», – добавил глава региона.

Москва, Зоя Осколкова

