Природный пожар в ЛНР уничтожил 100 дачных домов, пострадали 11 человек

Крупный лесной пожар произошел в Станично-Луганском районе Луганской народной республики. Огонь охватил садовые участки в Ольховских Дачах. Площадь возгорания достигла 130 гектаров. Уничтожены почти 100 дачных домов, пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Из опасной зоны эвакуировано 60 жителей.

«Пламя охватило 130 гектаров, огнем повреждены порядка 100 строений», – отметили в ведомстве.

Жара и сильный ветер осложняют тушение и создают угрозу распространения огня. «Для защиты соседних садовых товариществ силы и средства МЧС РФ рассредоточены на наиболее сложных участках», – говорится в сообщении. Местные службы обеспечивают подвоз воды.

В борьбе с огнем задействованы порядка 220 специалистов, в том числе волонтеры, и 47 единиц техники.

Накануне на территории Станично-Луганского округа в Малиновском лесничестве в Малиновском лесничестве загорелась лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, пламя перешло на строения в садоводствах.

Как сообщил житель Станично-Луганском округа ЛНР, природный пожар уничтожил около половины домов в Ольховских Дачах.

«Около половины Ольховских Дач сгорело. Еще есть уцелевшие дома на окраинах, но учитывая, как быстро распространяется огонь, не знаю, останется ли что-то от Ольховских Дач», – рассказал он ТАСС. Собеседник агентства добавил, что пожар распространяется и на другие ближайшие поселения. В частности, огонь подошел к Пшеничному, Верхней Ольховой, к санаторию на Макарово.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

