«Королева кетамина» признала, что продавала лекарство Мэтью Перри – он его пил и умер

Женщина, известная как «Королева кетамина», обвиняемая в продаже актеру Мэтью Перри препарата, который стал причиной его смерти, в понедельник согласилась признать себя виновной.

Джасвин Сангха стала пятым и последним обвиняемым по делу о смерти звезды сериала «Друзья» от передозировки, заключившим соглашение о признании вины с федеральными прокурорами, избежав судебного разбирательства, запланированного на сентябрь, сообщает CNN.

﻿Женщина согласилась признать себя виновной по пяти федеральным уголовным обвинениям, включая предоставление кетамина, который привел к смерти Перри, говорится в заявлении федеральных прокуроров.

Прокуроры представили Сангху, 42-летнюю гражданку США и Великобритании, как преступную наркоторговку, которая была известна своим клиентам как «Королева кетамина», часто используя этот термин в пресс-релизах и судебных документах и даже включив его в официальное название дела.

Она согласилась признать себя виновной по одному пункту обвинения в содержании помещения, связанного с наркотиками, трем пунктам обвинения в распространении кетамина и одному пункту обвинения в распространении кетамина, повлекшему за собой смерть или тяжкие телесные повреждения.

«Она берет на себя ответственность за свои действия», – заявил CNN адвокат Санги Марк Герагос.

В соглашении она признала, что продала четыре флакона кетамина другому мужчине, Коди Маклори, за несколько часов до его смерти от передозировки в 2019 году. Маклори не имел никакого отношения к Перри.

Прокуроры откажутся от трех других обвинений, связанных с распространением кетамина, и одного обвинения в распространении метамфетамина, которое не имело отношения к делу Перри.

По словам прокуроров, Сангха официально изменит своё признание вины на предстоящем слушании, на котором будет назначено вынесение приговора. Ей грозит до 45 лет тюрьмы.

Она и доктор Сальвадор Пласенсия, подписавший сделку о признании вины 16 июня, были главными фигурантами расследования. Трое других обвиняемых – доктор Марк Чавес, Кеннет Ивамаса и Эрик Флеминг – согласились признать себя виновными в прошлом году в обмен на сотрудничество, которое включало в себя заявления, обличающие Сангу и Пласенсию.

Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года его помощником Ивамасой. Судмедэксперт постановил, что основной причиной смерти стал кетамин, обычно используемый в качестве хирургического анестетика.

Актёр принимал препарат через своего лечащего врача в качестве легального, но не по назначению, средства от депрессии, которая становится всё более распространённой. 54-летний Перри просил больше кетамина, чем ему мог выписать врач. Он начал получать его от Пласенсии примерно за месяц до смерти, а затем, примерно за две недели до смерти, стал получать ещё больше от Сангхи, заявили прокуроры.

Перри и Ивамаса нашли Сангу через друга Перри, Флеминга. В своих соглашениях о признании вины оба мужчины подробно описали последующие сделки.

Флеминг написал Ивамасе, что кетамин Сангхи был «без маркировки, но он потрясающий», согласно судебным документам. Флеминг написал Ивамасе, что она работает только «с элитой и знаменитостями. Если бы это было не очень круто, она бы потеряла свой бизнес».

При посредничестве этих двух мужчин Перри приобрел у «Сангхи» большое количество кетамина, в том числе 25 флаконов за 6000 долларов наличными за четыре дня до своей смерти. По словам прокуроров, именно эта покупка и стала причиной смерти Перри.

Согласно обвинительному заключению, в день смерти Перри Сангха сказала Флемингу, что им следует удалить все сообщения, которые они отправляли друг другу.

В марте 2024 года в её доме в Северном Голливуде, штат Калифорния, сотрудники Управления по борьбе с наркотиками провели обыск, обнаружив большое количество метамфетамина и кетамина, согласно показаниям под присягой одного из агентов. В июне того же года ей предъявили обвинение, арестовали в августе и с тех пор она находится в тюрьме.

Ни одному из обвиняемых пока не вынесен приговор.

Как напоминает CNN, Перри боролся с зависимостью годами, начиная с сериала «Друзья», где он стал одной из самых ярких звезд своего поколения, сыграв Чендлера Бинга. Он снимался вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером в течение 10 сезонов с 1994 по 2004 год в этом мегахите NBC.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube