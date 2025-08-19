Два человека погибли и один пострадал в аварии с трактором под Оренбургом

В Оренбургской области произошла авариях с участием трактора. В результате погибли два человека и один пострадал. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

ДТП произошло недалеко от села Кутуши в Курманаевском районе Оренбургской области. Столкнулись трактор и два легковых автомобиля, в результате чего одна из легковушек загорелась.

«К сожалению, в аварии погибли два человека. Еще один человек получил травмы», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Прибывшие на месте пожарные ликвидировали возгорание. На месте работают оперативные службы.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube