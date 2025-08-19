В Бурятии ищут собаку, которая уплыла на лодке с заведенным мотором и полным баком

В Бурятии ищут собаку, которая уплыла на лодке.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в 23 часа 18 августа в дежурную часть отдела МВД Россиии по Селингинскому району от граждан, отдыхающих недалеко от села Бараты поступило сообщение о том, что от берега озера Гусиное отплыла лодка с собакой внутри.

Как сообщает РИА «Новости» в лодке с заведенным мотором и полным баком находилась собака породы ши-тцу. «Скорее всего, судно застряло в камышах, но так как озеро достаточно большое, найти его непросто», – передает агентство со ссылкой на оперативные службы.

