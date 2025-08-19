За неделю 400 пакистанцев погибли от муссонных дождей

По меньшей мере 393 человека погибли с прошлого четверга в результате проливных муссонных дождей в Пакистане, сообщили власти страны во вторник, Спасательная операция по извлечению десятков погребенных тел продолжаются.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), 356 из этих смертей зафиксированы только в горной провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, граничащей с Афганистаном. С 26 июня из-за муссона, который, как ожидалось, продлится до середины сентября, погибло в общей сложности 706 пакистанцев.

Москва, Елена Васильева

