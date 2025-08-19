В Красноярском крае гендиректор организации украла из бюджета 480 млн рублей

В Красноярском крае выявили схему хищения бюджетных средств через фиктивные закупки нефти. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, с 2016 по 2021 год генеральный директор ресурсоснабжающей организации в сговоре с сообщниками разработала схему хищения бюджетных средств через фиктивные закупки нефти.

«Торги намеренно признавались несостоявшимися, что позволяло каждый раз увеличивать стоимость в новых закупочных процедурах», – сообщили в ведомстве.

Организация получила из районного бюджета свыше 480 млн рублей в виде необоснованных субсидий на компенсацию коммунальных платежей. Преступные действия привели к завышению тарифов на теплоэнергию для жителей села Ванавара.

Подозреваемая находится под стражей. Правоохранители устанавливают других участников преступной группы.

Красноярск, Зоя Осколкова

