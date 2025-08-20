российское информационное агентство 18+

В Новосибирске на остановку упало дерево: трое пострадавших

Фото: прокуратура Новосибир

Три человека пострадали в результате падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Прокуратура Ленинского района Новосибирска проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел сегодня около 9 часов утра на улице 2-я Портовая, 10 в микрорайоне «Затон». Дерево упало на одноименную остановку.

Пострадавшие госпитализированы. На месте находится прокурор района, он координирует действия экстренных служб.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев.

ЧП также заинтересовался Следственный комитет РФ: проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Новосибирск, Наталья Петрова

