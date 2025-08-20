В Красноярском крае поезд и автомобиль столкнулись на переезде

В Красноярском крае произошла авария с участием поезда. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 9 часов местного времени на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном между станциями Кошурниково и Стофато Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края, произошло столкновение грузового поезда с автомобилем иностранного производства», – говорится в сообщении.

Водитель легковушки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и слишком близко подъехал к рельсам.

«В результате столкновения схода подвижного состава не произошло, ожидаются задержки в движении поездов. Обстоятельства происшествия выясняются», – добавили в прокуратуре.

