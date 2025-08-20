В Запорожской области восстановлено электроснабжение, прерванное ударом БПЛА

Электроснабжение полностью восстановлено на все территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграмм-канале. Он поблагодарил энергетиков за проведенные оперативно ремонтные работы.

Регион полностью остался без электричества поздно вечером 19 августа из-за ударов украинских бесплотников по высоковольтному оборудованию.

Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам, несмотря на опасность повторных атак и темное время суток.

