Среда, 20 августа 2025, 09:41 мск

В Запорожской области восстановлено электроснабжение, прерванное ударом БПЛА

Электроснабжение полностью восстановлено на все территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграмм-канале. Он поблагодарил энергетиков за проведенные оперативно ремонтные работы.

Регион полностью остался без электричества поздно вечером 19 августа из-за ударов украинских бесплотников по высоковольтному оборудованию.

Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам, несмотря на опасность повторных атак и темное время суток.

Мелитополь, Наталья Петрова

