В США из магазинов отзывают креветки с радиацией

Власти США объявили во вторник, что креветки, продаваемые по всей территории страны, отзываются из-за их возможной радиоактивности. Эти ракообразные, импортируемые индонезийской компанией, были проданы в 13 из 50 штатов США дистрибьюторским гигантом «Волмарт», сообщает на своем веб-сайте Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Отзыв происходит после того, как цезий 137, радиоизотоп, который, как известно, является источником радиоактивности, был обнаружен таможенными органами в креветках от компании под названием PT. Уровень C137 был минимальным, говорит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заверяя, что ничего страшного после употребления в пищу таких креветок не будет.Что касается партий креветок, уже присутствующих в американских супермаркетах, то их загрязнение C137 еще не подтверждено.

Тем не менее, эти продукты, по-видимому, были приготовлены или хранились в каких-то неприемлемых условиях и длительное воздействие такого излучения, даже минимальное, связано с риском рака, напоминает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. По всем этим причинам американские власти просят Walmart организовать кампанию по отзыву, а людей, владеющих партиями креветок от этого производителя, не потреблять их.

Москва, Елена Васильева

