Огромный, светится, воздух дрожит – японцы видели в небе огненный шар

Во вторник, 19 августа, в западной Японии недалеко от Осаки местные жители в районе 23:00 местного времени наблюдали в небе большой огненный шар. Изображения, опубликованные в Интернете, показали этот шар был чрезвычайно яркого света, он горел в небе.

«Белый свет, которого я никогда раньше не видел, спустился с неба, и он стал настолько ярким, что я мог четко видеть контуры домов вокруг нас», – рассказал очевидец местный житель Хамахата, который ехал в департаменте Миядзаки.

Тосихиса Маэда, директор Космического музея Сендай в департаменте Кагосима на юго-западе Японии, пояснил, это был исключительно яркий метеор. «Люди сообщили, что чувствуют вибрацию воздуха», – сказал он. Этот летающий объект был таким же ярким, как Луна.

По данным НАСА, такие метеоры довольно частое явление, они могут превышать один метр в диаметре. Чаще такие объекты взрываются в атмосфере и сгорают.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube