Известный омский бизнесмен насмерть замерз на Тянь-Шане

Известный омский бизнесмен Алексей Ермаков погиб на пике на Тянь-Шане, сообщает omsk.aif.ru.

Алексей Ермаков был владельцем магазинов. Увлекался спортом, в частности, альпинизмом. Он покорил ряд горных вершин в Южной и Северной Америке. В этот раз он отправился на пик Хан-Тенгри в Киргизии.

По сведениям издания, Алексей Ермаков смог добраться до вершины, но во время спуска почувствовал сильную усталость. Когда в оговоренное время спортсмен не спустился, альпинисты отправились ему на выручку, но нашли в палатке тело Алексея. Он пытался согреть воду, но замерз и уснул. Сообщается, что в этих же горах погиб альпинист из Италии.

В Кыргызстане также уже несколько дней ждет помощи российская туристка Наталья Наговицина: она спускалась с Пика Победы и сломала ногу. Пока эвакуировать ее с огромной высоты не удается, напоминает «Российская газета».

Омск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube