Три жителя села в Херсонской области погибли от обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли из артиллерии и ударили беспилотниками по селу Новая Збурьевка Херсонской области. Погибли три мирных жителя, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«С 7:40 враг ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны по жилым кварталам Новой Збурьевки в Голопристанском округе. Уже известно о трех погибших мирных жителях. Один раненый доставлен в Скадовскую ЦРБ», – написал он в своем телеграм-канале.
Сальдо добавил, что ВС России ведут контрбатарейную борьбу. Он посоветовал жителям оставаться в укрытиях.
Геническ, Наталья Петрова
