В Дагестане произошел пожар на Дербентском коньячном комбинате

В дагестанском Дербенте загорелось здание коньячного комбината. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание произошло на территории Дербентского коньячного комбината в переулке Красноармейский. Огонь охватил административное двухэтажное здание, а затем перекинулся на деревья.

Данных о пострадавших не поступало. На место прибыли сотрудники регионального управления МЧС.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

