В Дагестане произошел пожар на Дербентском коньячном комбинате

В дагестанском Дербенте загорелось здание коньячного комбината. По предварительным данным, пострадавших нет.
Возгорание произошло на территории Дербентского коньячного комбината в переулке Красноармейский. Огонь охватил административное двухэтажное здание, а затем перекинулся на деревья.
Данных о пострадавших не поступало. На место прибыли сотрудники регионального управления МЧС.
Как уточняет телеграм-канал «Shot», предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Москва, Зоя Осколкова
