В Ростовской области начался пожар на предприятии после атаки дронов ВСУ

Система противоздушной обороны в ночь на четверг, 21 августа, отразила массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, силы ПВО работали в Каменске, Донецке, Новошахтинске, а также Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах.

«В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале. Он не уточнил, о каком предприятии идет речь. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

По данным Минобороны, за ночь над Ростовской областью уничтожен 21 дрон ВСУ, а все над российскими регионами – 49.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

