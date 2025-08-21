Мужчина изнасиловал свою 15-летнюю соседку во время перелета из Мумбаи в Цюрих

44-летний индийский бизнесмен приговорен в Швейцарии к 18 месяцам условного тюремного заключения и пятилетнему запрету на въезд в страну за изнасилование несовершеннолетней. Скандальные подробности дела приводят многочисленные швейцарские СМИ. Преступление было совершено на рейсе Swiss Air из Мумбаи в Цюрих, а жертвой стала его 15-летняя соседка.

Инцидент произошёл в марте 2025 года. Мужчина, у которого в Индии осталась жена, отправился в Швейцарию по делам. Он просидел рядом с девочкой-подростком более девяти часов. Согласно обвинительному заключению, поданному прокуратурой Цюриха, мужчина сначала «поверхностно поговорил» с девушкой, а затем, дождавшись, пока она уснёт, совершил с ней сексуальное насилие.

«Мое желание взяло надо мной верх»

Сначала он положил руку ей на бедро, затем сунул её в штаны и ввёл палец во влагалище. Затем он заставил девушку тереть его пенис рукой через штаны. В состоянии шока подросток выдержал нападение «не сказав ни слова и не пошевелившись».

Мужчину арестовали после того, как он сошел с трапа самолета. Сначала он отрицал обвинения, но позже признался и был заключен под стражу. В конечном итоге бизнесмен признал себя виновным в изнасиловании и сексуальных действиях с несовершеннолетней в окружном суде Бюлаха. В суде он сказал: «Мое желание взяло верх», признав, что знал о молодости соседки, но не знал ее точного возраста. Он выразил сожаление по поводу своих действий.

Суд Бюлаха приговорил бизнесмена к полутора годам лишения свободы условно, пяти годам запрета на посещение Швейцарии и пожизненному запрету на работу с несовершеннолетними. Он был освобожден и передан Миграционному управлению для депортации. Судья назвал приговор «полностью обоснованным».

Цюрих, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube