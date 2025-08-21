В ЛНР два человека погибли в результате атаки дронов

В Луганской Народной Республике два мирных жителя стали жертвами налета дронов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первый удар был нанесен в три часа ночи в городе Артемовск Перевальского округа. Дрон атаковал хозяйственную постройку во дворе частного жилого дома.

«Загорелись летняя кухня и сарай. Погибла пожилая женщина», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Около семи утра беспилотник ударил по гражданскому автомобилю в Лисичанске. Известно о смерти одного мирного жителя. Уточняется, что 54-летняя женщина госпитализирована с ранениями.

Луганск, Зоя Осколкова

