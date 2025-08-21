В Таиланде россиянин пропал после ночного купания

В Таиланде турист из России пошел купаться ночью и пропал. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на побережье между пляжами Банана и Найтон на севере Пхукета. 35-летний турист пошел купаться со своей девушкой, в какой-то момент его накрыло большой волной.

Спасатели выдвинулись на поиски той же ночью. Но из-за плохой погоды им пришлось отложить операцию до утра. С рассветом поиски возобновились, к работе подключились водолазы и добровольцы.

Бангкок, Зоя Осколкова

