В Якутии задержали директора предприятия с золотом на 13 млн рублей

В Якутии задержали директора золотодобывающего предприятия с нелегальной партией золота на 13 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В поселке Нижний Бестях сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку под управлением 50-летнего руководителя золотодобывающего предприятия. Во время проверки документов мужчина заметно нервничал, что вызвало подозрения у полицейских», – говорится в сообщении.

В автомобиле правоохранители обнаружили дорожную сумку с пятью слитками и тремя фрагментами золота, а также пакет с россыпным природным золотом, 900 тыс. рублей наличными и электронные весы. Экспертиза установила, что общий вес кустарно изготовленных слитков составляет более 1,6 кг.

Задержанный рассказал, что перевозил золото за вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 191 УК РФ («Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере»).

Якутск, Зоя Осколкова

