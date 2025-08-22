В Башкирии врачи спасли девочку с пулей в сердце

В Башкирии спасли 11-летнюю девочку, которой пуля попала в сердце. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Ребенок пострадал в результате несчастного случая с пневматическим оружием в Иглинском районе. Бригада скорой помощи доставила девочку в республиканскую больницу в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали травму легкого и проникающее ранение сердца. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании. Хирурги провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю.

После операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего лечения.

Уфа, Зоя Осколкова

