российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 августа 2025, 11:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Башкирии врачи спасли девочку с пулей в сердце

В Башкирии спасли 11-летнюю девочку, которой пуля попала в сердце. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Ребенок пострадал в результате несчастного случая с пневматическим оружием в Иглинском районе. Бригада скорой помощи доставила девочку в республиканскую больницу в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали травму легкого и проникающее ранение сердца. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании. Хирурги провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю.

После операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего лечения.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия,