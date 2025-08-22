В Приморье задержали двух агентов украинской разведки

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Приморского края, которые по заданию украинских спецслужб планировали собирать сведения о военных объектах в регионе.

«Установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона», – отметили в спецслужбе.

В отношении задержанных возбуждены дела по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Суд отправил фигурантов под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

