В Волгоградской области три человека пострадали в результате атаки дронов

Три человека пострадали в результате падения вражеского беспилотника в Волгоградской области. В общей сложности минувшей ночью система ПВО перехватила семь украинских дронов.

«Один из БПЛА упал в районе ул. Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них – ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь – угрозы для жизни нет», – сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава районе хутора Крапцовский Кумылженского района. «Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет», – добавил глава региона.

Как сообщили в Министерстве обороны, дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Ростовской области, два – над Волгоградской, один – над Краснодарским краем.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что дроны были уничтожены в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе. Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал.

