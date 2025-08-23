Преступно и аморально – Мадуро высказался о трех эсминцах США у берегов Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное развертывание США в Карибском бассейне является частью «аморального и преступного незаконного плана. «То, что они угрожают попытаться сделать против Венесуэлы, смена режима, военная террористическая атака, является аморальной, преступной и незаконной», – сказал Мадуро в Национальном собрании.

«Это вопрос мира, международного права, Латинской Америки и Карибского бассейна. Тот, кто нападает на страну в Латинской Америке, нападает на всех остальных, тот, кто угрожает одной стране, угрожает всем остальным», – добавил он.

Напомним, что Соединенные Штаты начали крупную операцию по борьбе с наркотиками, развернув военно-морские и военно-воздушные силы в Карибском бассейне. План предполагает размещение трех эсминцев у берегов Венесуэлы в международных водах.

По данным американских СМИ, президент Дональд Трамп также планирует отправить 4000 морских пехотинцев.

Ранее Вашингтон удвоил до 50 миллионов долларов за любую информацию, приведущую к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого обвиняют в торговле наркотиками.

Мадуро все обвинения отрицает и считает, что США нападает на него исключительно по политическим мотивам. Ранее для защиты интересов страны Мадуро обещал вооружить около 4 млн добровольцев-ополченцев.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube