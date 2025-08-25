В Перу из-за шторма закрыли 88 портов

В Перу 88 из 122 портов вынуждены были закрыться из-за сильного штормового нагона, обрушившегося на побережье. Явление вызвано сильными ветрами, связанными с областью высокого давления в южной части Тихого океана.

Таким образом, морское судоходство, рыбная ловля и работа пляжей были приостановлены до завершения шторма. Как ожидается, он продлится до середины следующей недели.

Это явление также вызвало похолодание и песчаные бури в Писко и Паракасе на центральном побережье Перу, где скорость ветра достигала 63 километров в час, сообщила Национальная метеорологическая служба.

Южно-тихоокеанский антициклон – это сильный и устойчивый пассат, зарождающийся у побережья Перу и северного Чили, который создает высокое атмосферное давление благодаря холодной, стабильной и сухой воздушной массе, пояснила Метеорологическая служба. С конца 2024 года по январь 2025 года некоторые прибрежные районы Перу и Чили подверглись воздействию очень сильных волн.

Лима, Елена Васильева

