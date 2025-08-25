Во Вьетнаме более 300 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна

Десятки тысяч жителей были эвакуированы из прибрежных районов Вьетнама в понедельник, поскольку тайфун «Каджики» готовится обрушиться на центральный регион страны с ветром скоростью до 160 км/ч. «Каджики», пятый тайфун, обрушившийся на Вьетнам в этом году, в настоящее время находится в море, накрывая Тонкинский залив волнами высотой до 9,5 метров.

По данным Национального центра гидрометеорологических прогнозов Вьетнама, ожидается, что ураган обрушится на сушу в 13:00 по местному времени, скорость ветра будет достигать 157 км/ч. Власти сообщили, что около 325 500 человек из пяти прибрежных провинций будут эвакуированы во временные убежища, организованных в школах и общественных зданиях.

В воскресенье во Вьетнаме было отменено более десятка внутренних рейсов, а с китайского острова Хайнань пришлось эвакуировать 20 000 жителей.

По данным Министерства сельского хозяйства, за первые семь месяцев 2025 года во Вьетнаме в результате стихийных бедствий погибло или пропало без вести более 100 человек. Экономический ущерб оценивается более чем в 21 миллион долларов. В сентябре прошлого года Вьетнам понес убытки в размере 3,3 миллиарда долларов из-за тайфуна «Яги», обрушившегося на север страны и унесшего сотни жизней.

Москва, Елена Васильева

