В Красноярске фейерверк попал в женщину на празднике

В Красноярске фейерверк попал в толпу во время праздничного мероприятия. В результате пострадал один человек. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.
Инцидент произошел в парке «Солнечная поляна» в Советском районе города. Неизвестные запустили пиротехническое изделие вблизи людей.
В результате пострадала женщина. Ей оказали помощь медики, дежурившие на мероприятии.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего, личности виновных устанавливаются.
Красноярск, Зоя Осколкова
