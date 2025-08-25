В Красноярске фейерверк попал в женщину на празднике

В Красноярске фейерверк попал в толпу во время праздничного мероприятия. В результате пострадал один человек. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

Инцидент произошел в парке «Солнечная поляна» в Советском районе города. Неизвестные запустили пиротехническое изделие вблизи людей.

В результате пострадала женщина. Ей оказали помощь медики, дежурившие на мероприятии.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, личности виновных устанавливаются.

