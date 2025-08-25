В Туве юноша без прав устроил смертельную аварию

В Туве мать пустила за руль сына, у которого не было водительского удостоверения. Юноша устроил аварию, в результате которой погиб подросток.

Авария произошла на 876-м километре трассы Р-257 «Енисей». Легковушка, за рулем которой был 19-летний водитель, выехала на встречку и врезалась в минивэн.

Шесть человек получили травмы, один из них впоследствии скончался в больнице. Погиб 17-летний пассажир из машины под управлением юного водителя без прав.

В полиции установили, что мать передала управление сыну, не имеющему водительского удостоверения. Перед этим автомобиль проезжал пост ДПС, в тот момент женщина еще сама была за рулем. Теперь ей грозит ответственность, действиям молодого человека также будет дана правовая оценка.

Кызыл, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

