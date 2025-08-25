Житель Астрахани 8 лет насиловал троих собственных детей

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор местному жителю по делу о сексуальном насилии над тремя малолетними детьми. Фигурант совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних на протяжении восьми лет. Обвиняемый получил 25 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия и суда, в период с июня 2010 года по декабрь 2018 года мужчина подвергал сексуальному насилию трех детей – родную дочь, пасынка и падчерицу – в своей квартире в Кировском районе Астрахани.

Фигурант совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении детей, которые на момент совершения преступлений не достигли 14-летнего возраста, отметили в СК. Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый истязал родную дочь.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 134, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, истязание). Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Астрахань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube