Два человека погибли из-за обрыва зиплайна в Самарской области

В Самарской области два человека погибли, упав с высоты 30 метров из-за оборвавшегося зиплайна. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Кинельском районе Самарской области. 37-летние мужчина и женщина катились на зиплайне, когда произошел обрыв каната, упали с высоты и получили тяжелые травмы.

«Смерть мужчины наступила на месте происшествия, а женщина скончалась в этот же день в медицинском учреждении», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц»). Следователи устанавливают виновных.

Самара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube