Поверила мошенникам: пенсионерка осталась без трех квартир, двух авто и 9 млн рублей

Пенсионерка из города Кстово Нижегородской области потеряла три квартиры, два автомобиля и 9 млн рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Несколько месяцев назад 73-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банковскими работниками. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что по ее счетам «проводятся сомнительные операции» и для сохранения денежных средств их нужно перевести на «безопасные счета»

Пожилая женщина поверила звонившим. Ради «спасения накоплений» она следовала инструкциям аферистов и переводила денежные средства на продиктованные банковские реквизиты. Пенсионерка в итоге продала две квартиры и две иномарки, после чего на протяжении нескольких месяцев переводила мошенникам личные накопления и деньги, вырученные от продажи, в надежде «обезопасить» сбережения. В частности, пенсионерка отдала аферистам 9 млн рублей личных накоплений. Общая сумма ущерба составила 36 млн 460 тыс. рублей.

Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули телефонные мошенники, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на проданное имущество.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Мошенников ищут.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

