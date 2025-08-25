Легкомоторный самолет с неисправным шасси приземлился в Красноярском крае

В Красноярском крае совершил посадку легкомоторный самолет с неисправным шасси. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Воздушное судно «Cessna 337 Skymaster» авиакомпании «Спецавиа» приземлилось в аэропорту Байкит. При посадке самолет получил повреждения.
Известно, что на борту находились два человека, они выполняли авиационные работы. Пострадавших нет.
«Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – добавили в надзорном ведомстве.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»