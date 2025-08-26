В Новосибирске водитель автобуса с пассажирами умер за рулем

В Новосибирске водитель автобуса скончался за рулем. Неуправляемый транспорт повредил три припаркованных автомобиля.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Водитель потерял сознание во время выполнения рейса, автобус без управления врезался в припаркованные автомобили.

В салоне в этот момент находились пассажиры, в результате никто не пострадал.

В Госавтоинспекции пояснили, что водитель автобуса скончался на месте ДТП, причину его смерти установят медики.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

