В Новосибирске водитель автобуса с пассажирами умер за рулем

В Новосибирске водитель автобуса скончался за рулем. Неуправляемый транспорт повредил три припаркованных автомобиля.
Инцидент произошел в Ленинском районе города. Водитель потерял сознание во время выполнения рейса, автобус без управления врезался в припаркованные автомобили.
В салоне в этот момент находились пассажиры, в результате никто не пострадал.
В Госавтоинспекции пояснили, что водитель автобуса скончался на месте ДТП, причину его смерти установят медики.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»