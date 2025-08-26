Трех подростков арестовали за поджоги на железной дороге

В Саратовской области арестовали трех подростков по обвинению в теракте на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следователи установили, что 15-летний житель Энгельса общался в мессенджере с неизвестным, который предложил совершить поджоги на железной дороге за вознаграждение. Юноша убедил своих 16-летних друзей присоединиться.

Подростки подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка – Сазанка, принадлежащие ОАО «РЖД» и обеспечивающие работу железнодорожного транспорта. Свои преступления они снимали на видео и отправляли куратору.

«Саратовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц)», – говорится в сообщении.

Саратов, Зоя Осколкова

