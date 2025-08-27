Житель Донецка готовил тайники для диверсий по заданию СБУ

В Донецке задержали мужчину, который готовил тайники со взрывчаткой по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Житель Донецка общался с украинскими кураторами через мессенджер Telegram. Он фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры в городах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Позже мужчина получил инструкцию по подготовке тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) для совершения диверсий на этих объектах. Схроны злоумышленник организовывал на территории кладбищ.

Оперативники УФСБ задержали мужчину и изъяли из тайников электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество и исполнительный механизм для дистанционного приведения устройств в действие.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ст. 275 и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК России («Государственная измена» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Донецк, Зоя Осколкова

