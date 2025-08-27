Мужчина сжег американский флаг после указа Трампа, запрещающего это делать – и сразу же был арестован

Мужчина был арестован возле Белого дома после того, как поджег американский флаг в знак протеста против указа Дональда Трампа, запрещающего подобные действия.

Арест произошел в понедельник вечером, спустя несколько часов после того, как президент США подписал указ, предусматривающий наказание в виде года тюремного заключения за сожжение государственного флага, несмотря на постановление Верховного суда от 1989 года о том, что такой акт подпадает под свободу выражения мнений – основополагающее право, защищенное Конституцией.

«Я сжигаю этот флаг в знак протеста против этого незаконного президента-фашиста, который сидит в этом доме», – кричал мужчина в мегафон в небольшом парке возле Белого дома, согласно видео, распространенному в социальных сетях и местных СМИ.

Затем он рассказал своим соотечественникам, что 20 лет сражался в армии США, в частности, защищая «право каждого из вас на самовыражение » . «Первая поправка (к Конституции) гарантирует нам право сжечь этот флаг, что бы ни говорил президент», – добавил он. Затем он поджёг флаг, который, по всей видимости, был пропитан горючим веществом.

Агенты Секретной службы, агентства, ответственного за охрану высокопоставленных политических деятелей в США, потушили пожар огнетушителем, прежде чем задержать мужчину. Во вторник полиция подтвердила, что арестовала его в соответствии с федеральным законом, запрещающим разведение несанкционированных костров в общественных парках.

Дональд Трамп сослался на постановление 1989 года в понедельник, но заявил, что сжигание американского флага иногда не подпадает под действие Первой поправки, особенно если оно «может спровоцировать неминуемую незаконную акцию». Он попросил Министерство юстиции «в максимально возможной степени уделить первоочередное внимание обеспечению соблюдения (указа)».

Вашингтон, Елена Васильева

