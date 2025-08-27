В Абхазии 22 российских туриста пострадали в автоаварии

В Абхазии автобус с российскими туристами попал в аварию. В результате пострадали 22 человека.

ДТП произошло на 30-м километре республиканской трассы в начале объездной дороги в Гагрском районе.

По данным правоохранителей, 55-летний водитель легкового автомобиля, не рассчитав расстояние, решил свернуть и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. Отмечается, что оба водителя были трезвыми.

«22 туриста были доставлены в Гагрскую районную больницу после ДТП в Гагрском районе. Четверым, в том числе детям, которым приблизительно по 10 лет, с переломами и ушибами понадобилась госпитализация, остальных отпустили домой. Жизням всех пострадавших ничего не угрожает», – сообщил ТАСС начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба.

Сухум, Зоя Осколкова

