ФСБ предотвратила поджог самолета в аэропорту Владикавказа

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку теракта в международном аэропорту Владикавказа. Сторонник украинских националистов намеревался совершить поджог самолета.

«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», – говорится в сообщении республиканского управления спецлужбы, которое цитирует ТАСС.

Сотрудники ФСБ выяснили, что диверсант регулярно посещал украинские радикальные телеграм-каналы о пытках и убийствах российских военнослужащих. Более того, он приобрел специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ), о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Диверсант заключен под стражу.

Владикавказ, Анастасия Смирнова

