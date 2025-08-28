В Амурской области поезд снес выехавшую на пути машину

В Амурской области произошла смертельная авария на железной дороге. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку.

ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде между станциями «Моховая Падь» и «Благовещенск» Забайкальской железной дороги. Автомобиль выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Удар был такой силы, что машину откинуло на несколько десятков метров. Водитель погиб на месте.

Отмечается, что в результате столкновения схода вагонов с рельсов не произошло, ожидается задержка в движении поездов.

«Забайкальским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – сообщили в ведомстве.

